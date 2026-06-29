В Калининградской области за три дня жары скорую из-за тепловых ударов вызывали 40 раз — минздрав

Врачи предупреждают, что в такую погоду резко растёт нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким. Самое опасное время — с 11:00 до 16:00. В эти часы лучше оставаться в прохладном помещении или хотя бы держаться в тени.