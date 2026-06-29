Будущих общественных наблюдателей на выборах начали обучать в Красноярском крае

Кандидаты в общественные наблюдатели на выборах приступили к обучению в Красноярском крае. В ближайшие дни они изучат правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на участках и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях. В дни голосования 18, 19 и 20 сентября наблюдатели будут находиться на всех избирательных участках региона.
«Сегодня мы официально запускаем обучение кандидатов в общественные наблюдатели. Их профессионализм, объективность и принципиальность являются ключевыми факторами, определяющими легитимность результатов голосования и уровень доверия граждан к избирательной системе. За время реализации проекта нам удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80 процентов которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе», — отметила председатель Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.
Общественные наблюдатели не связаны с политическими партиями и кандидатами — это гарантирует их независимость и объективность. В дни голосования они будут выявлять нарушения, информировать граждан о ходе голосования и реагировать на нестандартные ситуации, пояснили в пресс-службе краевого правительства.
Наблюдатели будут активно работать в соцсетях, предоставлять жителям края объективную информацию о выборах и противодействовать распространению фейков.
«Подготовка общественных наблюдателей проводится на основе единой образовательной программы Ассоциации “Независимый общественный мониторинг”. Участники изучат правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на избирательных участках, алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, методы противодействия информационным провокациям. Особое внимание будет уделено обеспечению общественного контроля за всеми формами голосования», — подчеркнула Наталья Ильичева, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае.
Набор кандидатов в общественные наблюдатели проводит Общественная палата.
Напомним, осенью этого года состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания Красноярского края. Также в ряде муниципальных образований региона пройдут выборы депутатов представительных органов.
Справка.
Проект по организации общественного наблюдения на выборах реализуется с 2018 года Общественной палатой РФ совместно с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». В Красноярском крае оператором проекта является Общественная палата региона.