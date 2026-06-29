Будущих общественных наблюдателей на выборах начали обучать в Красноярском крае

«Сегодня мы официально запускаем обучение кандидатов в общественные наблюдатели. Их профессионализм, объективность и принципиальность являются ключевыми факторами, определяющими легитимность результатов голосования и уровень доверия граждан к избирательной системе. За время реализации проекта нам удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80 процентов которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе», — отметила председатель Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.