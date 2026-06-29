В селе Чувашский Елтань в Татарстане обновили медпункт

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта провели в селе Чувашский Елтань в Татарстане при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
В здании полностью обновили инженерные коммуникации, стены, потолки и полы. Там установили новые окна и двери, модернизировали системы отопления и водоснабжения. Для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды смонтировали бойлер. Кроме того, закуплено современное медицинское оборудование, а входная группа здания приведена к единому архитектурному облику.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.