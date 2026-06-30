Опрос показал, следят ли россияне за своим здоровьем

С сентября этого года пройти МРТ теперь можно будет без направления врача. Воспользоваться этой возможностью и пройти МРТ для профилактики, без назначения врача планируют 22% респондентов; если появятся свободное время и деньги — 26%. Будут делать МРТ только по назначению лечащего врача 33% опрошенных, а считают это бесполезным без направления и не знают, что именно смотреть — 19%.