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Опрос показал, следят ли россияне за своим здоровьем

Редакции Новостей Mail и Здоровье Mail выяснили, как россияне следят за своим здоровьем, что делают для его поддержания и проходят ли чекапы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Исследование проводилось среди читателей проектов Новости Mail и Здоровье Mail 25—26 июня. В опросе приняли участие свыше 11 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Более половины россиян (55%) заявили, что следят за своим здоровьем без фанатизма, а еще 18% назвали заботу о самочувствии своим приоритетом. При этом 26% признаются, что обращают внимание на здоровье только при появлении симптомов, а около 2% считают подобную заботу излишней.

Состояние здоровья

Состояние своего здоровья как удовлетворительное (есть хронические болезни) оценивают 52% респондентов. 38% считают свое здоровье хорошим, но отмечают периодические недомогания, 5% — плохим, требующим постоянного наблюдения. Лишь 4% ответили, что находятся в отличном состоянии и ни на что не жалуются.

При этом основными причинами, которые мешают чаще проверять свое здоровье, россияне назвали высокую стоимость платных услуг и анализов (52%), сложность при записи и долгие очереди в поликлинике (46%). Нехватка времени мешает проверять здоровье чаще 31%, недоверие современной медицине — 12%, страх услышать плохой диагноз или страх перед врачами останавливает 11%. Чувствуют себя хорошо и не видят смысла обращаться к врачам, пока отсутствуют симптомы — 20%.

Профилактические медицинские осмотры

45% опрошенных проходят профилактические осмотры или диспансеризацию ежегодно, 22% делают это раз в 2—3 года, 10% — раз в 5 лет или реже, а 5% — только при устройстве на работу или учебу. 17% признались, что не проходят профилактические медицинские осмотры вообще.

В последний раз комплексное обследование организма (чек-ап) 36% респондентов проходили в течение последнего года, 18% — 1—2 года назад, 8% — 3—5 лет назад, 10% — более 5 лет назад. При этом 28% никогда не проходили полноценное обследование организма.

МРТ без назначения врача

С сентября этого года пройти МРТ теперь можно будет без направления врача. Воспользоваться этой возможностью и пройти МРТ для профилактики, без назначения врача планируют 22% респондентов; если появятся свободное время и деньги — 26%. Будут делать МРТ только по назначению лечащего врача 33% опрошенных, а считают это бесполезным без направления и не знают, что именно смотреть — 19%.

Главным препятствием к самостоятельному прохождению МРТ для 37% опрошенных стала высокая стоимость исследования, для 31% — отсутствие четкого понимания, какую именно зону нужно сканировать (голова, позвоночник, суставы и т. д.). Для 19% проблемой является опасение в правильной интерпретации результатов без консультации врача, а 6% останавливают страх клаустрофобии и дискомфорт во время процедуры.

Как поддерживают здоровье

Для поддержания здоровья 63% россиян не курят, 59% стараются правильно питаться, 52% ограничивают или исключают употребление алкоголя, 43% регулярно принимают витамины и БАДы (по назначению или самостоятельно), 39% регулярно проходят диспансеризацию и своевременно обращаются к врачам, 38% занимаются спортом или физкультурой, 27% стараются избегать стрессов. 12% опрошенных признались, что практически ничего не делают для поддержания здоровья.

В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.