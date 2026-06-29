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Встреча Белоусова с военкорами: ключевые темы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, в том числе из федеральных СМИ. Главными темами разговора стали борьба с беспилотниками, развитие войск беспилотных систем, внедрение искусственного интеллекта и социальная поддержка участников спецоперации. Рассказываем о главных темах.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Как выстроена защита от дронов ВСУ

Во всех группировках войск действует эшелонированная система защиты с использованием тактических перехватчиков. Также действуют мобильные огневые группы, оснащенные FPV-перехватчиками.

Министр пояснил, что для улучшения ситуационной осведомленности создается единая информационная среда. На тактическом уровне внедряют программное обеспечение, которое помогает определять цель, оценивать обстановку и вести управление боем. Система противодействия беспилотникам встраивается в единую систему ПВО, где у каждого элемента свои задачи.

Беспилотные войска и искусственный интеллект

Созданные в Вооруженных силах РФ войска беспилотных систем продемонстрировали эффективность почти в три раза выше, чем у обычных расчетов. Как отметил Белоусов, в этих войсках воюют не отдельные расчеты, а целые подразделения, которые получают комплексные задания — например, изолировать район или перекрыть пути обеспечения.

Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу — приоритетный проект Минобороны.

«ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое — все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе — это навигация. Нейросети должны обучаться», — подчеркнул Белоусов.

Сейчас в работу активно запускают программно-аппаратный комплекс DC. Его наполняют данными для всех подразделений, которые работают с беспилотными системами. Технологии искусственного интеллекта нашли применение и в сфере противовоздушной обороны. Как отметил Белоусов, этот проект входит в список из семи инициатив. Их планируют завершить до конца текущего года.

Лаборатории на передовой

Минобороны взяло курс на развитие полевых мастерских для дронов и наземных роботов прямо на линии фронта. Как сообщили в ведомстве, такие лаборатории уже работают почти в каждом крупном подразделении. Речь идет не просто о ремонте, а о полноценном производстве и модернизации БПЛА.

Социальная поддержка военных

На встрече военные корреспонденты выступили с рядом инициатив по расширению и совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО. Также подняли вопрос об оказании психологической помощи членам их семей.

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