Встреча Белоусова с военкорами: ключевые темы

Как выстроена защита от дронов ВСУ
Во всех группировках войск действует эшелонированная система защиты с использованием тактических перехватчиков. Также действуют мобильные огневые группы, оснащенные FPV-перехватчиками.
Министр пояснил, что для улучшения ситуационной осведомленности создается единая информационная среда. На тактическом уровне внедряют программное обеспечение, которое помогает определять цель, оценивать обстановку и вести управление боем. Система противодействия беспилотникам встраивается в единую систему ПВО, где у каждого элемента свои задачи.
Беспилотные войска и искусственный интеллект
Созданные в Вооруженных силах РФ войска беспилотных систем продемонстрировали эффективность почти в три раза выше, чем у обычных расчетов. Как отметил Белоусов, в этих войсках воюют не отдельные расчеты, а целые подразделения, которые получают комплексные задания — например, изолировать район или перекрыть пути обеспечения.
Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу — приоритетный проект Минобороны.
«ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое — все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе — это навигация. Нейросети должны обучаться», — подчеркнул Белоусов.
Сейчас в работу активно запускают программно-аппаратный комплекс DC. Его наполняют данными для всех подразделений, которые работают с беспилотными системами. Технологии искусственного интеллекта нашли применение и в сфере противовоздушной обороны. Как отметил Белоусов, этот проект входит в список из семи инициатив. Их планируют завершить до конца текущего года.
Лаборатории на передовой
Минобороны взяло курс на развитие полевых мастерских для дронов и наземных роботов прямо на линии фронта. Как сообщили в ведомстве, такие лаборатории уже работают почти в каждом крупном подразделении. Речь идет не просто о ремонте, а о полноценном производстве и модернизации БПЛА.
Социальная поддержка военных
На встрече военные корреспонденты выступили с рядом инициатив по расширению и совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО. Также подняли вопрос об оказании психологической помощи членам их семей.