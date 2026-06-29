Встреча Белоусова с военкорами: ключевые темы

Сейчас в работу активно запускают программно-аппаратный комплекс DC. Его наполняют данными для всех подразделений, которые работают с беспилотными системами. Технологии искусственного интеллекта нашли применение и в сфере противовоздушной обороны. Как отметил Белоусов, этот проект входит в список из семи инициатив. Их планируют завершить до конца текущего года.