«Проверка на прочность нашей политической системы»: съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва

В Москве прошел первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия». Утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.
В федеральный список вошли более 600 человек, из них 76 участников специальной военной операции. Сформированы 57 региональных групп, которые возглавили 55 действующих глав субъектов РФ.
На пленарном заседании выступил президент РФ Владимир Путин.
«Съезд “Единой России”, ведущей политической партии, проходит в сложное, судьбоносное для страны время, в период коренной, системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты, возникают всё новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит», — подчеркнул президент.
Сегодня, когда весь народ поддерживает Героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг «Единой России» — нужно сделать всё для Победы, отметил Владимир Путин.
Избирательный процесс — это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия, заявил глава государства.
Он напомнил, что по инициативе «Единой России» вводятся новые меры защиты для Героев-военнослужащих и их семей, реализуются крупные социальные и экономические проекты. Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов. С момента своего создания «Единая Россия» верна своей миссии — служению Родине и людям, отстаивает ценности гражданской солидарности, взаимовыручки, подлинного народного единства, заявил президент.
Председатель партии Дмитрий Медведев акцентировал, что «Единая Россия» продолжит работу над задачами по обеспечению развития страны, укреплению безопасности и достижению целей СВО. Он отметил, что партия превращает запросы граждан в государственные решения, а поддержка президентом народных инициатив подтверждает связь между обществом и властью.
Медведев представил пятерку лидеров федерального списка: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России Владислав Головин.
Говоря о Народной программе, председатель партии сообщил, что в неё поступило почти 2,5 миллиона инициатив. В ходе обсуждений определены семь ключевых вызовов, включая сохранение народа, изменения на рынке труда, развитие регионов, экономическое давление, технологии, защиту традиционных ценностей и безопасность. Дмитрий Медведев поручил завершить подготовку программы к концу августа, а также предложил разработать Манифест партии на долгосрочную перспективу.
Секретарь Генсовета Владимир Якушев представил списки кандидатов, съезд проголосовал за их выдвижение.
В работе съезда участвовала делегация Красноярского края.
«В выступлении на съезде партии “Единая Россия” президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на все внешние вызовы, страна сохраняет курс на технологическое развитие и выполнение всех обязательств перед жителями, — отметил губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения “Единой России” Михаил Котюков. — Следуя этому ориентиру, мы в крае продолжаем системную работу по развитию отраслей социальной сферы, поддержке семей с детьми и старшего поколения, а также участников СВО и их семей. Чтобы обеспечить выход экономики на новый технологический уровень, создаем условия для развития промышленности, реализации крупных инвестиционных проектов, готовим современные кадры, поддерживаем внедрение новых технологий в отраслях. Это создает основу для роста на годы вперёд. Именно на этих принципах мы будем и дальше вместе реализовывать народную программу “Единой России” в Красноярском крае — через конкретные проекты и решения, которые меняют жизнь людей к лучшему».
По одномандатным округам от Красноярского края выдвинуты: Герой России Олег Ликонцев, действующие депутаты Госдумы Александр Дроздов и Сергей Ерёмин, а также директор по взаимодействию с органами власти СФО в РСПП Андрей Грачёв. Дроздов заявил о продолжении работы в комитете по промышленности и торговле и поддержке предприятий края. Грачёв рассказал о многочисленных встречах с жителями, по итогам которых формирует программу с учётом уровней решения проблем. Ерёмин подчеркнул важность живого диалога с людьми и ответственность перед земляками. Ликонцев отметил приоритеты: укрепление экономики, поддержка бизнеса, помощь участникам СВО и патриотическое воспитание.
Окончательная редакция предвыборной программы будет утверждена на втором этапе Съезда 22 августа, о чем напомнил Дмитрий Медведев.
Напомним, 28 июня в Москве прошел первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. На нем утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.