«Проверка на прочность нашей политической системы»: съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва

«В выступлении на съезде партии “Единая Россия” президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на все внешние вызовы, страна сохраняет курс на технологическое развитие и выполнение всех обязательств перед жителями, — отметил губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения “Единой России” Михаил Котюков. — Следуя этому ориентиру, мы в крае продолжаем системную работу по развитию отраслей социальной сферы, поддержке семей с детьми и старшего поколения, а также участников СВО и их семей. Чтобы обеспечить выход экономики на новый технологический уровень, создаем условия для развития промышленности, реализации крупных инвестиционных проектов, готовим современные кадры, поддерживаем внедрение новых технологий в отраслях. Это создает основу для роста на годы вперёд. Именно на этих принципах мы будем и дальше вместе реализовывать народную программу “Единой России” в Красноярском крае — через конкретные проекты и решения, которые меняют жизнь людей к лучшему».