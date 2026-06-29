Три команды из Красноярского края представят регион в финале конкурса «Это у нас семейное»

Три семейные команды из Красноярского края — Сахаровы и Зайцевы, Воробьевы и Филины, а также Сергейкины — стали финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Они будут представлять регион среди 330 команд со всей страны. Всего во втором сезоне конкурса от Красноярского края участвовало более 4,6 тысячи семей. Финальные мероприятия пройдут с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. Церемония открытия будет посвящена Году единства народов России и включит парад-шествие в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны. В ходе финала семьям предстоит выполнить задания, проверяющие их эрудицию и смекалку, а также продемонстрировать слаженную работу в команде. 8 июля, в День семьи любви и верности, состоится награждение победителей. Конкурс «Это у нас семейное» является частью нацпроекта «Семья» и направлен на укрепление семейных ценностей. Команды состоят из четырех и более человек, представляющих три и более поколения.