В Свердловской области отремонтируют дороги к заповедникам

Дороги к природным паркам и заповедникам Свердловской области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Например, специалисты обновят участки трассы Серов — Североуральск — Ивдель, вблизи которой находится один из старейших на Урале заповедников — «Денежкин Камень». Также приведут в порядок две дороги, ведущие к особо охраняемой природной территории областного значения «Кедровая роща» в Нижней Салде.
Работы проводят и на трассе, по которой можно доехать до одного из самых посещаемых природных парков региона — «Оленьи ручьи». Он известен не только природными ландшафтами, но и историко-культурными объектами.
«Природные парки, заповедники и заказники — особо охраняемые и вместе с тем притягательные территории для туристов, охотников и рыболовов. Между этими двумя задачами важно сохранять баланс, поддерживать культуру отдыха на природе. Хорошая транспортная доступность, современная, безопасная и комфортная дорожная инфраструктура играют при этом важную роль», — отметил и. о. начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.