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В Свердловской области отремонтируют дороги к заповедникам

Обновлены будут трассы к «Кедровой роще» и «Оленьим ручьям».

Дороги к природным паркам и заповедникам Свердловской области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Например, специалисты обновят участки трассы Серов — Североуральск — Ивдель, вблизи которой находится один из старейших на Урале заповедников — «Денежкин Камень». Также приведут в порядок две дороги, ведущие к особо охраняемой природной территории областного значения «Кедровая роща» в Нижней Салде.

Работы проводят и на трассе, по которой можно доехать до одного из самых посещаемых природных парков региона — «Оленьи ручьи». Он известен не только природными ландшафтами, но и историко-культурными объектами.

«Природные парки, заповедники и заказники — особо охраняемые и вместе с тем притягательные территории для туристов, охотников и рыболовов. Между этими двумя задачами важно сохранять баланс, поддерживать культуру отдыха на природе. Хорошая транспортная доступность, современная, безопасная и комфортная дорожная инфраструктура играют при этом важную роль», — отметил и. о. начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.