В Свердловской области отремонтируют дороги к заповедникам

«Природные парки, заповедники и заказники — особо охраняемые и вместе с тем притягательные территории для туристов, охотников и рыболовов. Между этими двумя задачами важно сохранять баланс, поддерживать культуру отдыха на природе. Хорошая транспортная доступность, современная, безопасная и комфортная дорожная инфраструктура играют при этом важную роль», — отметил и. о. начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин.