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Министр культуры Ростовской области осмотрела поврежденный музей «Самбекские высоты»

Власти Ростовской области провели совещание по восстановлению музея «Самбекские высоты» после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря министр культуры Анна Дмитриева совместно с министром строительства Сергеем Куцем оценили масштаб повреждений здания музейного комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщили в министерстве культуры Ростовской области.

Власти провели совещание по вопросу ликвидации последствий атаки беспилотника, произошедшей накануне. Чиновники осмотрели пострадавшие конструкции.

Также министр культуры поблагодарила директора музея и весь коллектив за оперативную и слаженную работу в первые часы после происшествия.

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