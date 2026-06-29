Министр культуры Ростовской области осмотрела поврежденный музей «Самбекские высоты»

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря министр культуры Анна Дмитриева совместно с министром строительства Сергеем Куцем оценили масштаб повреждений здания музейного комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщили в министерстве культуры Ростовской области.
Власти провели совещание по вопросу ликвидации последствий атаки беспилотника, произошедшей накануне. Чиновники осмотрели пострадавшие конструкции.
Также министр культуры поблагодарила директора музея и весь коллектив за оперативную и слаженную работу в первые часы после происшествия.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше