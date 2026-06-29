Депутат Госдумы просит ФНС разъяснить статус переводов по СБП

— Ко мне обращаются граждане, которые не понимают, что изменится с 1 июля. Люди переводят деньги родителям, детям, супругам — помогают семье, оплачивают бытовые расходы, лекарства, учебу. И сейчас у них возникает тревога: не посчитает ли налоговая такие переводы доходом? На этот вопрос должен быть официальный и понятный ответ, — заявил Дмитрий Гусев.