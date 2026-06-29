В воскресенье в Калининградской области был побит многолетний температурный рекорд

В Калининградской области в воскресенье, 28 июня, был побит многолетний температурный рекорд. Об этом сообщили ТАСС в региональном центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«В Калининградской области побиты температурные максимумы, как по итогам одного дня, так и по наблюдениям на протяжении всего июня. По июню, по результатам многолетних наблюдений, была максимальная температура по нашим метеостанциям 33−34 градуса выше нуля, а 28 июня в городе Мамоново достигнут показатель в плюс 36 градусов», — уточнили в ЦГСМ.
Как добавили метеорологи, в Пионерском воздух прогрелся до плюс 34,9 градуса. Аналогичные показатели были зафиксированы в Балтийске.
Напомним, накануне выходных региональное управление МЧС России предупредило об аномально жаркой погоде в Калининградской области. Информацию об этом ведомство разослало в СМС жителям региона.