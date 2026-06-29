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В Минусинске расселят еще пять аварийных домов из зоны подтопления

В Минусинске до конца года расселят еще пять аварийных домов, расположенных в зоне подтопления грунтовыми водами.

В Минусинске до конца года расселят еще пять аварийных домов, расположенных в зоне подтопления грунтовыми водами. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края.

Общая площадь домов составляет около 250 кв. метров. Для девяти жителей приобретут пять благоустроенных квартир в Минусинске. Расселение проводят по краевой программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

В минстрое напомнили, что в микрорайоне Цыганское болото в 2019 и 2020 годах из-за большого количества осадков резко поднялся уровень грунтовых вод. В результате подполья частных домов оказались подтоплены. Из-за переувлажнения грунта начались подвижки, после чего стали разрушаться фундаменты и несущие стены домов.

Всего с 2019 года из подтопляемого района Минусинска расселили 121 дом общей площадью около 4 тыс. кв. метров. В новые благоустроенные квартиры переехали 149 жителей.