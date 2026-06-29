В Белгородской области создадут восемь батальонов «БАРС» для защиты от ВСУ

Добровольческий отряд «БАРС-Белгород» был сформирован для защиты приграничных территорий. Помимо этого, в регионе для обеспечения безопасности населения действуют ГУП «Орлан» и территориальная оборона. На прошлой неделе оперативный штаб Белгородской области официально опроверг слухи о расформировании отряда «Орлан».