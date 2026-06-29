Из Самары запустят прямые рейсы в Сухум

Международный аэропорт Курумоч (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 16 июля открывает прямое регулярное сообщение с Сухумом. Полеты на новом направлении будет выполнять авиакомпания Nordwind дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.