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Из Самары запустят прямые рейсы в Сухум

Международный аэропорт Курумоч (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 16 июля открывает прямое регулярное сообщение с Сухумом. Полеты на новом направлении будет выполнять авиакомпания Nordwind дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.

Источник: Коммерсантъ

На линии задействуют воздушные суда Boeing 737−800 вместимостью 189 мест. Время в пути составит около трех часов. Продажа билетов уже открыта, расписание и условия перевозки доступны на официальном сайте авиакомпании.