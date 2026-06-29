На линии задействуют воздушные суда Boeing 737−800 вместимостью 189 мест. Время в пути составит около трех часов. Продажа билетов уже открыта, расписание и условия перевозки доступны на официальном сайте авиакомпании.
Из Самары запустят прямые рейсы в Сухум
Международный аэропорт Курумоч (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 16 июля открывает прямое регулярное сообщение с Сухумом. Полеты на новом направлении будет выполнять авиакомпания Nordwind дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.