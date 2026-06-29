На дорогах Красноярского края изменили расположение камер

КрУДор опубликовало на своём официальном сайте актуализированную карту размещения комплексов фотовидеофиксации.
Изменения коснулись как передвижных, так и стационарных камер. В частности, 11 стационарных комплексов были передислоцированы на новые участки после завершения работ по ликвидации аварийно-опасных мест.
Стоит отметить, что на сейчас система контроля за соблюдением ПДД в регионе насчитывает 324 рубежа: 71 передвижной и 252 стационарный. Кроме того, на службе находится один мобильный комплекс «Паркон». Из общего числа комплексов 102 расположены непосредственно в городе Красноярске.