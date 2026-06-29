Победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России» стали 60 команд

Статус победителей шестого сезона конкурса «Лидеры России» получили 60 управленческих команд из 33 регионов России, сообщили в пресс-службе мероприятия. Они разработали идеи социальных информационных кампаний, посвященных важным темам, в том числе популяризации возможностей для молодежи в стране, семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи.
Социальное задание стало одним из финальных испытаний для участников. Им предстояло не просто предложить творческую идею, а собрать полноценный бриф информационной кампании, определить аудиторию, сформулировать ключевое сообщение, продумать механику реализации, форматы размещения и ожидаемый результат для продвижения важных для страны тем.
«Для нас важно, чтобы финалисты конкурса работали с темами, которые имеют прямое отношение к развитию страны и качеству жизни людей, чтобы сильная управленческая команда была способна предлагать содержательные идеи для социальной коммуникации. Участники продемонстрировали высокий уровень вовлеченности в общественную повестку, некоторые предложения получились довольно сильными и могут получить практическое продолжение. В этом мы и видим главную задачу Президентской платформы “Россия — страна возможностей” — помогать талантливым, ответственным и неравнодушным людям реализовывать свой потенциал в проектах, полезных для страны», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Для конкурсантов подготовили несколько направлений. Участники работали с темой «Одна команда — одна страна — одна победа», связанной с идеей единства России и достижением общего результата. Коллективы организаций предлагали решения по теме семьи и будущего страны. Акцент при этом они делали на демографических ценностях и осознанном выборе в пользу семьи. Кроме того, команды разрабатывали подходы к темам госслужбы как профессии будущего. Помимо этого, ряд работ был посвящен возможностям для роста и самореализации молодежи в России.
Всего участниками шестого сезона конкурса стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов России и 66 иностранных государств. Победители получат право на участие в специализированных образовательных программах Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, часть из них сможет войти в специализированную программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.