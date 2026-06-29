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Победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России» стали 60 команд

Они разработали идеи социальных информационных кампаний, посвященных важным для страны темам.

Статус победителей шестого сезона конкурса «Лидеры России» получили 60 управленческих команд из 33 регионов России, сообщили в пресс-службе мероприятия. Они разработали идеи социальных информационных кампаний, посвященных важным темам, в том числе популяризации возможностей для молодежи в стране, семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи.

Социальное задание стало одним из финальных испытаний для участников. Им предстояло не просто предложить творческую идею, а собрать полноценный бриф информационной кампании, определить аудиторию, сформулировать ключевое сообщение, продумать механику реализации, форматы размещения и ожидаемый результат для продвижения важных для страны тем.

«Для нас важно, чтобы финалисты конкурса работали с темами, которые имеют прямое отношение к развитию страны и качеству жизни людей, чтобы сильная управленческая команда была способна предлагать содержательные идеи для социальной коммуникации. Участники продемонстрировали высокий уровень вовлеченности в общественную повестку, некоторые предложения получились довольно сильными и могут получить практическое продолжение. В этом мы и видим главную задачу Президентской платформы “Россия — страна возможностей” — помогать талантливым, ответственным и неравнодушным людям реализовывать свой потенциал в проектах, полезных для страны», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Для конкурсантов подготовили несколько направлений. Участники работали с темой «Одна команда — одна страна — одна победа», связанной с идеей единства России и достижением общего результата. Коллективы организаций предлагали решения по теме семьи и будущего страны. Акцент при этом они делали на демографических ценностях и осознанном выборе в пользу семьи. Кроме того, команды разрабатывали подходы к темам госслужбы как профессии будущего. Помимо этого, ряд работ был посвящен возможностям для роста и самореализации молодежи в России.

Всего участниками шестого сезона конкурса стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов России и 66 иностранных государств. Победители получат право на участие в специализированных образовательных программах Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, часть из них сможет войти в специализированную программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.