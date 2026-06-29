Победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России» стали 60 команд

Для конкурсантов подготовили несколько направлений. Участники работали с темой «Одна команда — одна страна — одна победа», связанной с идеей единства России и достижением общего результата. Коллективы организаций предлагали решения по теме семьи и будущего страны. Акцент при этом они делали на демографических ценностях и осознанном выборе в пользу семьи. Кроме того, команды разрабатывали подходы к темам госслужбы как профессии будущего. Помимо этого, ряд работ был посвящен возможностям для роста и самореализации молодежи в России.