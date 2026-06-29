В Курскую областную больницу поступило новое оборудование

«Аппарат позволяет нашим специалистам выполнять экспертное ультразвуковое исследование беременных женщин и с высокой точностью выявлять нарушения развития у плода. При выявлении порока развития можно, например, предложить лечение сразу после рождения ребенка или направить женщину в профильный федеральный медицинский центр во время беременности для уточнения диагноза. Важно успеть решить эти вопросы до того, как вес плода достигнет 500 граммов, то есть приблизительно до 20 недель беременности», — рассказывает заведующая централизованной медико-генетической консультацией Екатерина Вялых.