В Курскую областную больницу поступило новое оборудование

УЗИ-сканер отечественного производства поступил в централизованную медико-генетическую консультацию Курской областной больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения Курской области. Оснащение медицинских учреждений новой техникой отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое оборудование позволяет проводить точное исследование внутренних органов, сосудов, желудочков головного мозга плода. С помощью 3D-визуализации врачи могут получить максимально реалистичное изображение ребенка, а также определить размеры и объем органов.
«Аппарат позволяет нашим специалистам выполнять экспертное ультразвуковое исследование беременных женщин и с высокой точностью выявлять нарушения развития у плода. При выявлении порока развития можно, например, предложить лечение сразу после рождения ребенка или направить женщину в профильный федеральный медицинский центр во время беременности для уточнения диагноза. Важно успеть решить эти вопросы до того, как вес плода достигнет 500 граммов, то есть приблизительно до 20 недель беременности», — рассказывает заведующая централизованной медико-генетической консультацией Екатерина Вялых.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.