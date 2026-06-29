Теперь с огоньком: трассу к Беловежской пуще «подсветят» специальной разметкой

Кроме того, по информации министерства, в этом году планируется провести капитальный ремонт некоторых участков других дорог. В частности, участки автодорог Р-104 «Жабинка — Кобрин» в границах населенного пункта Залузье и Р-8 «Лунинец — Пинск» в границах населенного пункта Лунин будут обустроены автобусными остановками, тротуарами, пешеходными переходами. Здесь также будет установлено освещение.