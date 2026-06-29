Теперь с огоньком: трассу к Беловежской пуще «подсветят» специальной разметкой

В ведомстве подчеркнули, что данная работа на дорогах республиканского значения, которые проходят через Брестскую область, проводится в рамках инженерно-технических мероприятий, которые направлены на повышение безопасности дорожного движения, в первую очередь — пешеходов.
Одной из таких мер, в частности, станет проекционная подсветка.
«Экспериментальная проекционная подсветка появится на трассе Р-83 “Брест — Каменец — Национальный парк “Беловежская пуща”, — говорится в сообщении Минтранса.
Уточняется, что в настоящее время специалисты «Бреставтодора» заняты обустройством экспериментальной подсветки на указанной автодороге.
В министерстве пояснили, что в реализации данного проекта применяется инновационная технология. Она позволяет при помощи светодиодных проекторов дублировать на проезжую часть линии и дорожные знаки.
«Это создает яркое изображение, повышает безопасность в сложных погодных условиях и темное время суток», — подчеркнули в Минтрансе.
Кроме того, по информации министерства, в этом году планируется провести капитальный ремонт некоторых участков других дорог. В частности, участки автодорог Р-104 «Жабинка — Кобрин» в границах населенного пункта Залузье и Р-8 «Лунинец — Пинск» в границах населенного пункта Лунин будут обустроены автобусными остановками, тротуарами, пешеходными переходами. Здесь также будет установлено освещение.
Кроме того, указанный участок дороги Р-8 планируется заасфальтировать, в настоящее время там покрытие из брусчатки.
Ранее на трассе Р-83 непосредственно при въезде в Национальный парк «Беловежская пуща» была нанесена музыкальная разметка. Водители при наезде на нее слышат мелодию «Беловежской пущи» — легендарного шлягера «Песняров». Правда, дорога не «фальшивит» только при условии, что водитель соблюдает рекомендованный скоростной режим.