Фестиваль «Джаз над Енисеем» собрал звезд российской и мировой сцены в Красноярском крае

В этом году на фестивальной сцене выступили Московский джазовый оркестр и Квартет Игоря Бутмана, Красноярский академический симфонический оркестр, всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Олег Аккуратов, кубинская исполнительница Илиана Санчез со своим оркестром, Квартет Олега и Натальи Бутман, красноярская группа «Джем», а также трубач и вокалист Александр Сорвин.