Фестиваль «Джаз над Енисеем» собрал звезд российской и мировой сцены в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 26 по 28 июня в Красноярском крае в четвертый раз прошел фестиваль «Джаз над Енисеем» под художественным руководством народного артиста России Игоря Бутмана.
В этом году на фестивальной сцене выступили Московский джазовый оркестр и Квартет Игоря Бутмана, Красноярский академический симфонический оркестр, всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Олег Аккуратов, кубинская исполнительница Илиана Санчез со своим оркестром, Квартет Олега и Натальи Бутман, красноярская группа «Джем», а также трубач и вокалист Александр Сорвин.
Традиционно фестиваль вышел за пределы краевого центра. Концертные программы прошли также в Зеленогорске, Сосновоборске и Железногорске. Особым событием стали выступления под открытым небом.
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