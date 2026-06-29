Экспортную программу Хабаровского края защитили в Москве

В Москве утвердили обновлённую программу развития экспорта Хабаровского края до 2030 года с перспективой до 2035-го. Документ представила заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Мария Авилова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Защита прошла перед федеральной комиссией с участием представителей Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза России и Российского экспортного центра. Программа реализуется в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированный Владимиром Путиным.
Суть обновлённой стратегии — переход от сырьевой модели к росту несырьевого экспорта: промышленности, переработки, агросектора, технологий и услуг.
По словам Марии Авиловой, программа объединяет экспортные и инвестиционные механизмы и связывает конкретные проекты предприятий с выходом на внешние рынки.
Первая версия охватывала пять направлений: промышленный экспорт, лесопромышленный и аграрный сектор, туристические услуги и развитие экспортного кинорынка. Сейчас они уже дают первые результаты.
В промышленности запущен таблетный цех «Дальхимфарма». «Дальэнергомаш» вошёл в число сильнейших экспортёров Дальнего Востока в машиностроении.
В лесной отрасли РФП Групп наладила выпуск фанеры для внешних рынков. В агросекторе «Балтика» расширила поставки во Вьетнам и КНДР, а «Спорос» восстановил экспорт гречихи в Китай.
Развивается и туристический экспорт: при поддержке ВЭБ.РФ введён новый международный терминал аэропорта Хабаровска. Также запущены аквакомплекс «Волна» и гостиница Ruma 4*, ориентированные на азиатский турпоток.
Отдельный рост показывает креативный экспорт. Фестиваль «Анимур» в 2026 году собрал почти 3 тысячи заявок из 111 стран.
По итогам 2025 года экспорт края вырос в два раза, при этом около половины приходится на несырьевой сектор.
К 2030 году регион планирует увеличить несырьевой экспорт на две трети и довести его долю до 70%.
Ключевым проектом станет пункт пропуска на Большом Уссурийском острове. Он должен снизить логистические издержки до 30% и усилить торговлю с Китаем.