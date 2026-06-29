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Выставка в честь 90-летия «Союзмультфильма» открылась в Нижнем Новгороде

Посетители смогут пройти по творческим «цехам» киностудии.

Источник: Живем в Нижнем

Выставку «Фабрика чудес», приуроченную к 90-летию киностудии "Союзмультфильм, торжественно открыли центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили организаторы.

В церемонии принял участие замминистра культуры региона Михаил Пельченков. Он рассказал о нижегородских модельных библиотеках, которые закупают специальные станки и создают мультфильмы в разных техниках, а также о направлении «Анимация» в Школах креативных индустрий.

«И этот выставочный проект — еще одна возможность больше узнать об этом направлении творчества, попробовать себя в качестве художника, звукооператора, актера озвучания, познакомиться с разными приемами создания мультгероев», — сказал Михаил Пельченков.

Посетителям предлагают пройти по творческим «цехам» киностудии и увидеть все этапы зарождения мультфильма. Также для них подготовили активности в виде мастер-классов, показов анимации и встречи с любимыми героями.

Посетить экспозицию можно до 5 июля. После этого «Фабрика чудес» отправится в другие города страны.

Ранее мы писали, что хрюша из «Спокойной ночи, малыши!» познакомился с нижегородским ИТ-кампусом.

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