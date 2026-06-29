ОКН из фильма «Жмурки» купила компания депутата Ананьина в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сменился собственник памятника архитектуры — объект культурного наследия «Дом В. М. Рукавишникова» (ул. Большая Печерская, 21) перешёл в собственность ООО «Окский технопарк». Эта компания связана с депутатом регионального заксобрания Антоном Ананьиным. Сделка состоялась по стартовой цене: сумма составила 60,09 млн рублей, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Историческое здание, возведённое в 1888 году, изначально являлось элементом усадьбы купца Рукавишникова. Широкую узнаваемость объекту принёс фильм Алексея Балабанова «Жмурки» — дом фигурирует в кадре и хорошо знаком жителям города. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.
По его данным, в 2021—2023 годах в здании выполнили частичный комплекс реставрационных работ. Теперь перед новым владельцем стоит задача завершить восстановление объекта культурного наследия: все необходимые мероприятия требуется провести в течение трёх лет после оформления охранного обязательства.
В перспективе дом могут приспособить под культурно‑общественное пространство или под ресторан.
Ранее сообщалось, что ОКН «Дом А. Маклакова» восстановят в Павлове за 10,9 млн рублей.