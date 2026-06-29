ОКН из фильма «Жмурки» купила компания депутата Ананьина в Нижнем Новгороде

По его данным, в 2021—2023 годах в здании выполнили частичный комплекс реставрационных работ. Теперь перед новым владельцем стоит задача завершить восстановление объекта культурного наследия: все необходимые мероприятия требуется провести в течение трёх лет после оформления охранного обязательства.