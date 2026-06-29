В Хабаровском крае усиливают северный завоз топлива

В Хабаровском крае готовят дополнительные поставки топлива в северные и труднодоступные районы. Речь идёт о плановом увеличении объёмов завоза в период навигации, чтобы стабилизировать снабжение территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тема топлива в последние недели обсуждается и на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин провёл совещание о ситуации на внутреннем топливном рынке, где поручил усилить производство и логистику поставок внутри страны.
На фоне этих решений регионы, включая Хабаровский край, корректируют графики завоза и усиливают контроль за обеспечением удалённых территорий.
В этом году в северные районы края планируется доставить 23,2 тыс. тонн нефтепродуктов. Основной объём приходится на Охотский округ, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.
Сейчас поставки уже идут по графику. В Охотске завершена разгрузка первых 4 тысяч тонн дизельного топлива, предназначенного для базового обеспечения.
Следующий этап — начало июля. С 1 по 3 июля запланирована разгрузка для Тугуро-Чумиканского района. С 3 по 7 июля в Аяно-Майский район направят 650 тонн дизеля, ещё 285 тонн бензина — в Охотский округ.
Власти региона усиливают контроль за логистикой. Губернатор Дмитрий Демешин поручил отдельно отслеживать поставки в северные территории и работу топливных баз на местах.
Отдельно отмечается, что профилактическая остановка Комсомольского НПЗ временно снизила объёмы предложения на рынке, однако предприятие планирует возобновить работу в середине июля, что должно стабилизировать ситуацию.
В регионе подчёркивают: задача — не просто доставить топливо, а обеспечить его регулярность в условиях короткой навигации и сложной логистики, когда каждый рейс фактически «на вес золота».