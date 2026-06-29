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Нижегородская прокуратура добилась возмещения расходов по оплате ЖКУ медсестре

После увольнения из системы здравоохранения женщине не предоставили господдержку.

Источник: Живем в Нижнем

Медсестра, проработавшая в нижегородском здравоохранении 37 лет, получила государственную меру поддержки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как стало известно, после увольнения женщине не возместили расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы восстановить ее права, прокуратура обратилась в суд. В результате нижегородке компенсировали необходимую сумму.

Ранее мы писали, что ошибка в названии отделения едва не лишила нижегородского врача пенсии.