Нижегородская прокуратура добилась возмещения расходов по оплате ЖКУ медсестре

Медсестра, проработавшая в нижегородском здравоохранении 37 лет, получила государственную меру поддержки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как стало известно, после увольнения женщине не возместили расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы восстановить ее права, прокуратура обратилась в суд. В результате нижегородке компенсировали необходимую сумму.
Ранее мы писали, что ошибка в названии отделения едва не лишила нижегородского врача пенсии.