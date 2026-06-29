Внезапную сирену услышали в разных районах Нижнего Новгорода

Громкий воющий звук был слышен около 10−11 часов утра. По свидетельствам очевидцев, сирена непрерывно работала на протяжении примерно 20 секунд. Сигналы зафиксировали горожане, находящиеся на территории Автозаводского района, а также в самом центре города — в районе улицы Ульянова.