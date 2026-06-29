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Внезапную сирену услышали в разных районах Нижнего Новгорода

Громкий встревоживший горожан звук звучал на протяжении двадцати секунд в Автозаводском районе и историческом центре.

Жители Нижнего Новгорода сообщили о внезапном включении систем звукового оповещения в различных частях города. Об этом редакции рассказали читатели nn.aif.ru.

Громкий воющий звук был слышен около 10−11 часов утра. По свидетельствам очевидцев, сирена непрерывно работала на протяжении примерно 20 секунд. Сигналы зафиксировали горожане, находящиеся на территории Автозаводского района, а также в самом центре города — в районе улицы Ульянова.

При этом отмечается, что запуск носил локальный характер. Например, жители микрорайона Кузнечиха в Советском районе никаких посторонних тревожных звуков в это время не слышали.

Ранее сообщалось, что страшные подробности гибели семьи из-за атаки БПЛА раскрыли в Нижнем.

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