Внезапную сирену услышали в разных районах Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода сообщили о внезапном включении систем звукового оповещения в различных частях города. Об этом редакции рассказали читатели nn.aif.ru.
Громкий воющий звук был слышен около 10−11 часов утра. По свидетельствам очевидцев, сирена непрерывно работала на протяжении примерно 20 секунд. Сигналы зафиксировали горожане, находящиеся на территории Автозаводского района, а также в самом центре города — в районе улицы Ульянова.
При этом отмечается, что запуск носил локальный характер. Например, жители микрорайона Кузнечиха в Советском районе никаких посторонних тревожных звуков в это время не слышали.
Ранее сообщалось, что страшные подробности гибели семьи из-за атаки БПЛА раскрыли в Нижнем.