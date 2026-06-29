Экс-главу Ирбейского района наказали за срыв проекта местных инициатив

Экс-главу Ирбейского района оштрафовали на 10 тысяч рублей за срыв проекта местных инициатив. По версии прокуратуры Красноярского края, ранее жители села Ирбейское проголосовали за строительство пешеходной зоны, однако тротуар так и не появился.
На возведение объекта предусмотрели почти 2,7 млн рублей, большая часть которых поступила из регионального бюджета. Дело оставалось за малым: провести работы и построить тротуар. Однако путь оказался длинным.
Муниципальный контракт заключили, а затем расторгли из-за бездействия исполнителя. Нового подрядчика так и не нашли, выделенные деньги вернули обратно в бюджет.
Прокуратура провела проверку и пришла к выводу: обязательства, взятые муниципалитетом, выполнены не были. После этого сотрудники надзорного ведомства завели на главу района административное дело о нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Тем временем мэрию в Ингушетии, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», оштрафовали за задержку выплат подрядчикам.