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Экс-главу Ирбейского района наказали за срыв проекта местных инициатив

Бывшего чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Экс-главу Ирбейского района оштрафовали на 10 тысяч рублей за срыв проекта местных инициатив. По версии прокуратуры Красноярского края, ранее жители села Ирбейское проголосовали за строительство пешеходной зоны, однако тротуар так и не появился.

На возведение объекта предусмотрели почти 2,7 млн рублей, большая часть которых поступила из регионального бюджета. Дело оставалось за малым: провести работы и построить тротуар. Однако путь оказался длинным.

Муниципальный контракт заключили, а затем расторгли из-за бездействия исполнителя. Нового подрядчика так и не нашли, выделенные деньги вернули обратно в бюджет.

Прокуратура провела проверку и пришла к выводу: обязательства, взятые муниципалитетом, выполнены не были. После этого сотрудники надзорного ведомства завели на главу района административное дело о нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Тем временем мэрию в Ингушетии, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», оштрафовали за задержку выплат подрядчикам.