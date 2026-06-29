Экс-главу Ирбейского района наказали за срыв проекта местных инициатив

Экс-главу Ирбейского района оштрафовали на 10 тысяч рублей за срыв проекта местных инициатив. По версии прокуратуры Красноярского края, ранее жители села Ирбейское проголосовали за строительство пешеходной зоны, однако тротуар так и не появился.