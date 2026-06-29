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СВР заявила об укреплении связей между Киевом и наркокартелями

Украинские силовики сознательно способствуют росту наркотрафика, превращая страну в логистический коридор. Основными базами для отправки наркотиков в ЕС названы порты Одесской области. По данным СВР, интерес картелей к Украине также связан с доступом к «черному рынку» вооружений, сформировавшемуся внутри страны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Аргументы и факты

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о налаживании каналов сотрудничества между украинскими властями и наркокартелями Латинской Америки. По данным разведки, Киев может быть причастен к организации транзитных путей для доставки запрещенных веществ в страны Европы.

Согласно заявлению СВР, украинские силовые структуры сознательно содействуют росту наркотрафика, используя территорию страны как логистический коридор. В ведомстве утверждают, что в качестве основных перевалочных баз для отправки наркотиков в европейские государства через Польшу, Молдавию и Румынию используются порты Одесской области.

В разведке отмечают, что интерес преступных группировок Латинской Америки к Украине обусловлен двумя факторами:

  • Стремление картелей закрепиться на европейском рынке сбыта.
  • Доступ к «черному рынку» вооружений, сформировавшемуся внутри страны.

В СВР также подчеркнули, что подобные действия украинского руководства продиктованы поиском дополнительных источников дохода на фоне снижения объемов западной финансовой помощи. Высокий уровень коррупции в стране создает благоприятные условия для взаимодействия с международными преступными синдикатами.

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