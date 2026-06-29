Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о налаживании каналов сотрудничества между украинскими властями и наркокартелями Латинской Америки. По данным разведки, Киев может быть причастен к организации транзитных путей для доставки запрещенных веществ в страны Европы.
Согласно заявлению СВР, украинские силовые структуры сознательно содействуют росту наркотрафика, используя территорию страны как логистический коридор. В ведомстве утверждают, что в качестве основных перевалочных баз для отправки наркотиков в европейские государства через Польшу, Молдавию и Румынию используются порты Одесской области.
В разведке отмечают, что интерес преступных группировок Латинской Америки к Украине обусловлен двумя факторами:
- Стремление картелей закрепиться на европейском рынке сбыта.
- Доступ к «черному рынку» вооружений, сформировавшемуся внутри страны.
В СВР также подчеркнули, что подобные действия украинского руководства продиктованы поиском дополнительных источников дохода на фоне снижения объемов западной финансовой помощи. Высокий уровень коррупции в стране создает благоприятные условия для взаимодействия с международными преступными синдикатами.