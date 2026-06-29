Авиарейс в Сочи задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 29 июня

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Сочи перенесли на час 29 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Самолет должен был вылететь из столицы ПФО в 14:55 и приземлиться в сочинском аэропорту в 18:25. Согласно обновленной информации, рейс состоится в 15:55.
Также наблюдается задержка рейса Сочи — Нижний Новгород. С опозданием в воздушную гавань прибудет и борт из Батуми.
Отметим, что нижегородский аэропорт работает штатно: ограничений не вводилось. Последний раз они действовали 26 июня.