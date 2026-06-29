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Авиарейс в Сочи задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 29 июня

С опозданием в воздушную гавань прибудет самолет из Батуми.

Источник: Живем в Нижнем

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Сочи перенесли на час 29 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.

Самолет должен был вылететь из столицы ПФО в 14:55 и приземлиться в сочинском аэропорту в 18:25. Согласно обновленной информации, рейс состоится в 15:55.

Также наблюдается задержка рейса Сочи — Нижний Новгород. С опозданием в воздушную гавань прибудет и борт из Батуми.

Отметим, что нижегородский аэропорт работает штатно: ограничений не вводилось. Последний раз они действовали 26 июня.