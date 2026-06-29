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МИД рассчитывает на освобождение 11 россиян в Азербайджане

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин: вопрос об освобождении 11 россиян, задержанных в Азербайджане, поднимут в ходе визита Байрамова в Москву.

Источник: Комсомольская правда

В Москве надеются на скорое освобождение 11 россиян, задержанных в Азербайджане летом 2025 года. Об этом RTVI заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, вопрос также поднимут в ходе визита главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова в Москву, сроки которого пока уточняются.

Дипломат подчеркнул, что Москва будет ставить вопрос о скорейшем освобождении граждан. Эту тему уже обсуждают профильные ведомства обеих стран. Ранее в МИД РФ подтверждали, что держат ситуацию на особом контроле. Российские дипломаты несколько раз навещали соотечественников в бакинском СИЗО.

Среди задержанных оказались представители СМИ, программисты и туристы. Аресты произошли вскоре после рейда российских силовиков в Екатеринбурге. Тогда в ходе операции по делу об этнической ОПГ погибли два выходца из Азербайджана.

В апреле Баку вынес первый приговор: предпринимателя и программиста из Екатеринбурга осудили на четыре года за отмывание денег через незаконные азартные сайты. В мае еще двое россиян получили по три года заключения.

19 июня суд приговорил оставшихся восьмерых. Их обвинили в организации наркоторговли из Ирана и киберпреступлениях. Четверо получили четыре года, еще четверо — три года лишения свободы.

Михаил Галузин уточнил, что даты визита азербайджанского министра в Москву пока не согласованы. Ранее посол РФ в Баку Михаил Евдокимов говорил, что визит, вероятно, состоится в июле. Посол Азербайджана в России называл ориентировочной датой 13 июля.

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