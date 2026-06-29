Проекты из Поморья вошли в число лучших практик активного долголетия

Два проекта из Архангельской области включены в список лучших всероссийских практик активного долголетия, которые реализуются по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития региона.
Сборник шестого всероссийского конкурсного отбора лучших практик программы «Активное долголетие» подготовлен АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России. В него вошли эффективные примеры поддержки людей старшего возраста.
На конкурс поступило более 1,3 тыс. заявок из 81 региона. Жюри оценивало комплексные программы и системные решения и выбрало 100 лучших практик в пяти номинациях.
Одним из победителей стал проект Архангельской общественной организации по развитию компьютерного спорта и цифровых технологий «Цифра-помощница». Он признан лучшим в номинации «Инновационные практики активного долголетия». Проект знакомит людей старшего возраста с цифровым миром. Программы разрабатываются кураторами-преподавателями при участии психолога и гериатра и корректируются под запросы пенсионеров.
В числе финалистов также и проект Каргопольского комплексного центра социального обслуживания «Серебро Каргополья». Он отмечен в номинации «Использование местных региональных и муниципальных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия». Идея заключается в вовлечении людей старшего возраста в «серебряное» волонтерство.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.