Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воскресенье стало самым жарким июньским днём за всю историю наблюдений в Калининградской области

Эксперты зафиксировали несколько температурных рекордов.

Воскресенье стало самым жарким июньским днём за всю современную историю метеонаблюдений в регионе. Эксперты зафиксировали несколько температурных рекордов. Такие итоги 28 июня опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным специалистов, в воскресенье воздух в тени прогрелся до +35,7°С на станции Железнодорожного. В Мамоново в срок измерений на 15:00 зафиксировали +35,6°С. По всей континентальной части региона температура преодолела отметку +34°С, даже на западном побережье она достигла +34,9°С.

На опорной метеостанции Калининграда в посёлке Низовье максимум составил +34,4°С. Это стало новым рекордом июня за всю историю наблюдений с 1947 года. «Среднесуточная температура в Калининграде сегодня составила +26,8°С, что на 9,5°С выше нормы. Суточные и абсолютные рекорды июня побиты на всех станциях, где есть открытый архив данных, а в Балтийске суточный рекорд побит сразу на 7,3°С», — сообщили метеорологи.

Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в Калининградской области с 27 по 29 июня. В регионе вводили режим повышенной готовности.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше