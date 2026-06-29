Воскресенье стало самым жарким июньским днём за всю историю наблюдений в Калининградской области

Воскресенье стало самым жарким июньским днём за всю современную историю метеонаблюдений в регионе. Эксперты зафиксировали несколько температурных рекордов. Такие итоги 28 июня опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По данным специалистов, в воскресенье воздух в тени прогрелся до +35,7°С на станции Железнодорожного. В Мамоново в срок измерений на 15:00 зафиксировали +35,6°С. По всей континентальной части региона температура преодолела отметку +34°С, даже на западном побережье она достигла +34,9°С.
На опорной метеостанции Калининграда в посёлке Низовье максимум составил +34,4°С. Это стало новым рекордом июня за всю историю наблюдений с 1947 года. «Среднесуточная температура в Калининграде сегодня составила +26,8°С, что на 9,5°С выше нормы. Суточные и абсолютные рекорды июня побиты на всех станциях, где есть открытый архив данных, а в Балтийске суточный рекорд побит сразу на 7,3°С», — сообщили метеорологи.
Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в Калининградской области с 27 по 29 июня. В регионе вводили режим повышенной готовности.