Воскресенье стало самым жарким июньским днём за всю историю наблюдений в Калининградской области

На опорной метеостанции Калининграда в посёлке Низовье максимум составил +34,4°С. Это стало новым рекордом июня за всю историю наблюдений с 1947 года. «Среднесуточная температура в Калининграде сегодня составила +26,8°С, что на 9,5°С выше нормы. Суточные и абсолютные рекорды июня побиты на всех станциях, где есть открытый архив данных, а в Балтийске суточный рекорд побит сразу на 7,3°С», — сообщили метеорологи.