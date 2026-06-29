Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля

Поликлиники и больницы в Беларуси меняют график работы в начале июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля. Подробности сообщает Министерство здравоохранения.

У белорусов в июле 2026 года будут большие выходные. В связи с этим амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и РНПЦ, а также организации службы крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа изменят свой график работы.

В пятницу, 3 июля, указанные медучреждения будут работать по графику праздничного дня, а в субботу, 4 июля, по графику субботнего дня.

По такому же графику в период больших выходных будут работать стационары больничных организаций здравоохранения и республиканских научно-практических центров.