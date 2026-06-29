В Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля. Подробности сообщает Министерство здравоохранения.
У белорусов в июле 2026 года будут большие выходные. В связи с этим амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и РНПЦ, а также организации службы крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа изменят свой график работы.
В пятницу, 3 июля, указанные медучреждения будут работать по графику праздничного дня, а в субботу, 4 июля, по графику субботнего дня.
По такому же графику в период больших выходных будут работать стационары больничных организаций здравоохранения и республиканских научно-практических центров.