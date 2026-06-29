Владелец клонированных лаек из Якутии рассказал об их судьбе

В питомнике «Байанай» в Якутии живут две клонированные собаки — Кэрэчээнэ и Бэлэх. Они появились на свет в 2017 году в рамках научного эксперимента южнокорейского ученого доктора Хвана, который приехал в республику, чтобы сохранить генофонд уникальной аборигенной породы, рассказал «КП — Якутия» руководитель питомника Юрий Борисов.
Ученый взял биологический материал — фрагменты ушных тканей двух якутских лаек. Кэрэчээнэ (на якутском языке это означает «красавица») стала клоном лайки по кличке Сютюк («наперсток»), а Бэлэх («подарок») — клоном другой собаки. По словам Борисова, они очень похожи на оригиналы, по характеру спокойные и незлобные — ни к людям, ни к другим собакам.
Лабораторное происхождение не сказалось на материнских качествах Кэрэчээнэ. За все время она дала потомство четыре раза. Лайка оказалась заботливой мамой. Всех щенков раздали якутским охотникам.
Особого ухода клонированные собаки не требуют: их содержание ничем не отличается от других лаек — сбалансированное питание, свежий воздух и внимание человека. Кэрэчээнэ и Бэлэх живут вместе и отлично ладят.
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