Владелец клонированных лаек из Якутии рассказал об их судьбе

Ученый взял биологический материал — фрагменты ушных тканей двух якутских лаек. Кэрэчээнэ (на якутском языке это означает «красавица») стала клоном лайки по кличке Сютюк («наперсток»), а Бэлэх («подарок») — клоном другой собаки. По словам Борисова, они очень похожи на оригиналы, по характеру спокойные и незлобные — ни к людям, ни к другим собакам.