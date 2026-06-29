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В Перми 12 команд МЧС боролись за звание лучших спасателей

Победителей определили в двух зачётах.

12 команд МЧС боролись в Перми за звание лучших спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В краевой столице прошли Всероссийские соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте. Участие приняли 12 сильнейших команд из разных регионов.

Спасатели соревновались в условиях, максимально приближенных к реальным: стабилизировали автомобили, деблокировали пострадавших, тушили возгорания. Каждый этап требовал предельной концентрации и профессионализма.

Как рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе ведомства, для соревнований закупили 12 идентичных машин.

«Это позволило обеспечить равные условия для участников и единый стандарт работы», — рассказали в МЧС корреспонденту perm.aif.ru.

Победителей определили по двум направлениям.

В зачёте МЧС России:

1 место — Московская область.

2 место — Челябинская область.

3 место — Саратовская область.

В общем зачёте:

1 место — Пожарно-спасательный центр Москвы.

2 место — Московская область.

3 место — Челябинская область.

Как проходили соревнования между спасателями МЧС — смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.

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