В Перми 12 команд МЧС боролись за звание лучших спасателей

В краевой столице прошли Всероссийские соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте. Участие приняли 12 сильнейших команд из разных регионов.
Спасатели соревновались в условиях, максимально приближенных к реальным: стабилизировали автомобили, деблокировали пострадавших, тушили возгорания. Каждый этап требовал предельной концентрации и профессионализма.
Как рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе ведомства, для соревнований закупили 12 идентичных машин.
«Это позволило обеспечить равные условия для участников и единый стандарт работы», — рассказали в МЧС корреспонденту perm.aif.ru.
Победителей определили по двум направлениям.
В зачёте МЧС России:
1 место — Московская область.
2 место — Челябинская область.
3 место — Саратовская область.
В общем зачёте:
1 место — Пожарно-спасательный центр Москвы.
2 место — Московская область.
3 место — Челябинская область.
Как проходили соревнования между спасателями МЧС — смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.