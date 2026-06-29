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Волгоградцам назвали три случая, когда внесение наличных насторожит банк

Для волгоградца с зарплатой около 50 тысяч рублей подозрительным могут посчитать внесение на счёт уже 300 тысяч рублей.

Банк может насторожиться, если клиент вносит подозрительные, на его взгляд, наличные. Есть три случая, когда транзакция может привести к приостановке операции, сообщает финансист Мария Ермилова.

Волгоградцам следует знать — вопросы у банка однозначно возникнут, если:

на счёт поступает от 5 млн рублей наличными в течение месяца, если это не меньше 70% от всех поступлений, а затем средства в таком же объёме от внесённой суммы переводятся на счета в других государствах;

клиент совершил не меньше десятка операций по внесению наличных, каждый раз пополняя счета на сумму от 100 тысяч рублей в течение 30 дней, а впоследствии оперативно вывел деньги на зарубежные счета;

средства переводятся юрлицам или ИП на сумму от 5 млн рублей за 30 дней без открытия счёта.

При этом банки могут обратить внимание и на более мелкие суммы. Так, для волгоградца с зарплатой около 50 тысяч рублей подозрительным могут посчитать внесение на счёт уже 300 тысяч рублей.

«Внесение наличных может вызвать вопросы у банка, если сумма не соответствует обычному финансовому профилю клиента», — цитирует эксперта «Прайм».

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, чем может обернуться волгоградцам дефицит ликвидности, который в последнее время испытывают банки.