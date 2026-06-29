Волгоградцам назвали три случая, когда внесение наличных насторожит банк

Банк может насторожиться, если клиент вносит подозрительные, на его взгляд, наличные. Есть три случая, когда транзакция может привести к приостановке операции, сообщает финансист Мария Ермилова.
Волгоградцам следует знать — вопросы у банка однозначно возникнут, если:
на счёт поступает от 5 млн рублей наличными в течение месяца, если это не меньше 70% от всех поступлений, а затем средства в таком же объёме от внесённой суммы переводятся на счета в других государствах;
клиент совершил не меньше десятка операций по внесению наличных, каждый раз пополняя счета на сумму от 100 тысяч рублей в течение 30 дней, а впоследствии оперативно вывел деньги на зарубежные счета;
средства переводятся юрлицам или ИП на сумму от 5 млн рублей за 30 дней без открытия счёта.
При этом банки могут обратить внимание и на более мелкие суммы. Так, для волгоградца с зарплатой около 50 тысяч рублей подозрительным могут посчитать внесение на счёт уже 300 тысяч рублей.
«Внесение наличных может вызвать вопросы у банка, если сумма не соответствует обычному финансовому профилю клиента», — цитирует эксперта «Прайм».
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