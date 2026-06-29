Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 95 тысяч жителей Брянщины проголосовали за объекты благоустройства

В результате были определены 27 территорий.

Свыше 95 тысяч жителей Брянской области приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, организованном при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Жителям были представлены на выбор 58 объектов из 27 муниципальных образований области. По итогам рейтингового голосования определены 27 территорий, которые будут благоустроены в следующем году.

Отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству мог каждый россиянин старше 14 лет на специальном сайте. Проголосовать можно было также с использованием виджетов общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета или через приложение волонтеров, которые сопровождали голосование в общественных местах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.