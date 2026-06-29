Более 95 тысяч жителей Брянщины проголосовали за объекты благоустройства

Свыше 95 тысяч жителей Брянской области приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, организованном при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Жителям были представлены на выбор 58 объектов из 27 муниципальных образований области. По итогам рейтингового голосования определены 27 территорий, которые будут благоустроены в следующем году.
Отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству мог каждый россиянин старше 14 лет на специальном сайте. Проголосовать можно было также с использованием виджетов общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета или через приложение волонтеров, которые сопровождали голосование в общественных местах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.