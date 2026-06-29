Более 95 тысяч жителей Брянщины проголосовали за объекты благоустройства

Отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству мог каждый россиянин старше 14 лет на специальном сайте. Проголосовать можно было также с использованием виджетов общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета или через приложение волонтеров, которые сопровождали голосование в общественных местах.