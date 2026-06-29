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Школьница из Волгограда получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

Волгоградская школьница Овечкина набрала 400 баллов за четыре ЕГЭ.

ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. Выпускница в Волгограде получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам, сообщила администрация региона.

«Выпускница лицея № 3 Волгограда Светлана Овечкина набрала максимальные 400 баллов, получив по 100 баллов за русский язык, профильную математику, физику и информатику», — говорится в канале администрации на платформе «Макс».

Власти отметили, что первый в истории Волгоградской области 400-балльный результат.

Уточняется, что еще три выпускника региона получили на ЕГЭ по 200 баллов. Всего в 2026 году в Волгоградской области зафиксировано 74 стобалльных результата.

Основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля. В экзаменационной кампании участвуют 9,6 тысячи выпускников 11-х классов региона.