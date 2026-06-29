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В Хабаровском крае предпринимателям готовят серию бесплатных обучений

В центре «Мой бизнес» в июле пройдут семинары, мастер-классы и конкурс.

В Хабаровском крае в июле стартует серия обучающих мероприятий для самозанятых и предпринимателей в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа включает мастер-классы по поиску сотрудников, мотивации команды, работе с клиентами и цифровыми сервисами, включая 1С и Битрикс24. Отдельный блок посвящён продвижению бизнеса в социальных сетях.

Одним из ключевых событий станет региональный этап федерального конкурса «Мама-предприниматель», который пройдёт с 24 июля. Победительница получит грант и возможность выйти на федеральный уровень.

Также запланированы вебинары по рекламе в ВК и практические занятия по автоматизации бизнес-процессов.