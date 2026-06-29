Delfi: Латвия и Украина построят завод по производству БПЛА у границы c Россией

Издание напоминает, что в июне Рига и Киев подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в области обороны. По его условиям Украина поделится с Латвией опытом защиты воздушного пространства от атак беспилотников. Оно также предусматривает совместное производство БПЛА, подтвердил Кулберг. Премьер рассчитывает, что строительство завода в Латвии начнется уже в этом году.