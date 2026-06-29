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Delfi: Латвия и Украина построят завод по производству БПЛА у границы c Россией

Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия совместно с Украиной в кратчайшие сроки построит у границы с Россией и Белоруссией завод по выпуску дронов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

С таким заявлением латвийский политик выступил в Латгалии — области Латвии, граничащей с Россией и Белоруссией. Решение о строительстве завода Кулберг объяснил «отсутствием безопасности» в Латгалии, из-за чего в области якобы страдают туризм и другие отрасли, а также необходимостью создания рабочих мест в регионе, сообщает интернет-портал Delfi.

Издание напоминает, что в июне Рига и Киев подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в области обороны. По его условиям Украина поделится с Латвией опытом защиты воздушного пространства от атак беспилотников. Оно также предусматривает совместное производство БПЛА, подтвердил Кулберг. Премьер рассчитывает, что строительство завода в Латвии начнется уже в этом году.

Кроме того, обсуждается вопрос о наращивании вооруженных сил в Латгалии, пишет Delfi.

Также, по словам Кулберга, в июле-августе Рига намерена защитить границы Латвии от «вражеских дронов», чтобы не приходилось при каждой угрозе беспилотников поднимать в воздух авиацию. Премьер отметил, что авиация эффективна, но обходится дорого. Вместо этого Латвия планирует развернуть по всей длине границы с Россией и Белоруссией пункты ПВО, в которых будут размещены системы перехватчиков беспилотников латвийского производства.

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