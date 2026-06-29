День ветеранов боевых действий отметят в Екатеринбурге 1 июля

Уральская столица 1 июля присоединится к празднованию Дня ветеранов боевых действий. Памятная церемония состоится у мемориала «Черный тюльпан» в 12:00, в которой примут участие ветераны боевых действий и члены их семей, представители ветеранских, патриотических и молодежных общественных организаций. В 12:30 начнется концерт военно-патриотической песни, сообщает пресс-служба мэрии.
Также 1 июля в 16:00 всех желающих ждут в Областной специальной библиотеке имени Мамина-Сибиряка на улице Фрунзе, 78, где пройдет встреча клуба «У рояля».