День ветеранов боевых действий отметят в Екатеринбурге 1 июля

Уральская столица 1 июля присоединится к празднованию Дня ветеранов боевых действий. Памятная церемония состоится у мемориала «Черный тюльпан» в 12:00, в которой примут участие ветераны боевых действий и члены их семей, представители ветеранских, патриотических и молодежных общественных организаций. В 12:30 начнется концерт военно-патриотической песни, сообщает пресс-служба мэрии.