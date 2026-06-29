Россияне назвали нежеланные профессии для своих детей

Россияне чаще всего не хотят, чтобы их дети становились дворниками. Такую профессию назвали 9% родителей, участвовавших в опросе SuperJob.
На втором месте среди нежеланных профессий оказались рабочие специальности, их назвали 6% респондентов. По 5% родителей не хотели бы видеть своих детей полицейскими или чиновниками. Работу уборщика и продавца назвали по 4% опрошенных. Столько же родителей не хотели бы, чтобы их дети стали учителями, воспитателями или выбрали военную карьеру. По 3% респондентов назвали нежеланными профессии бухгалтера, медика, блогера, водителя и менеджера в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры и юристы.
При этом 12% родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка. Опрос также показал различия между ответами мужчин и женщин. Отцы чаще не хотят, чтобы дети становились чиновниками, полицейскими или водителями. Матери чаще опасаются, что дети будут работать разнорабочими, уборщиками, продавцами или бухгалтерами. При этом женщины чаще мужчин говорят о готовности поддержать любой карьерный выбор ребенка, 14% против 9%.
В исследовании приняли участие 1600 родителей из 388 населенных пунктов всех округов страны. Опрос проходил с 15 по 19 июня 2026 года среди экономически активных россиян старше 18 лет, у которых есть дети.