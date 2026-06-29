Россияне назвали нежеланные профессии для своих детей

На втором месте среди нежеланных профессий оказались рабочие специальности, их назвали 6% респондентов. По 5% родителей не хотели бы видеть своих детей полицейскими или чиновниками. Работу уборщика и продавца назвали по 4% опрошенных. Столько же родителей не хотели бы, чтобы их дети стали учителями, воспитателями или выбрали военную карьеру. По 3% респондентов назвали нежеланными профессии бухгалтера, медика, блогера, водителя и менеджера в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры и юристы.