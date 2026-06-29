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Водитель в Красноярске отсудил у компании 427 тысяч рублей за отпуск

Судебные приставы в Красноярском крае взыскали в пользу экс-работника торговой компании 427 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы в Красноярском крае взыскали в пользу экс-работника торговой компании 427 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что при увольнении работодатель не выплатил сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск. Гражданин обратился в суд, который обязал компанию-должника перечислить бывшему работнику деньги за неиспользованный отпуск, а также компенсацию за нарушение срока выплаты и моральный вред. Судебный пристав уведомил организацию о наличии исполнительного производства и предупредил о возможных мерах принудительного исполнения. Руководство компании, не дожидаясь истечения срока для добровольного исполнения, полностью погасило задолженность перед взыскателем.