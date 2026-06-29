В Казани в зооботсаду появятся ночные экскурсии

В середине августа зооботсад отметит Всемирный день слонов — с этого года праздник станет ежегодным. Гости увидят новых обитательниц — азиатских слонят Сахар и Удачу, прибывших из Лаоса. Девочки осваиваются на новом месте, их переезд прошел благополучно, аппетит хороший, рацион расширяется. В сентябре зооботсад впервые проведет Международный семинар по благополучию слонов, носорогов и бегемотов с участием специалистов из зоопарков Евразии. Также в сентябре пройдет ФуксФест к 250-летию основателя зооботсада Карла Фукса с мастер-классами, лекторием и экскурсиями.