В Казани в зооботсаду появятся ночные экскурсии

4 июля состоится экскурсия с орнитологом, 10 июля — ночная экскурсия по территории «Река Замбези». В программе также встречи со специалистами, ботанические пленэры, кинопоказы с лекциями зоологов и занятия по рисованию для взрослых. 25 июля пройдет ботанический Open Space Market в коллаборации с «Природа store» на исторической территории зооботсада среди вековых деревьев и старейших оранжерей России. Посетителей ждут растения, товары локальных брендов, мастер-классы и лекции.
В середине августа зооботсад отметит Всемирный день слонов — с этого года праздник станет ежегодным. Гости увидят новых обитательниц — азиатских слонят Сахар и Удачу, прибывших из Лаоса. Девочки осваиваются на новом месте, их переезд прошел благополучно, аппетит хороший, рацион расширяется. В сентябре зооботсад впервые проведет Международный семинар по благополучию слонов, носорогов и бегемотов с участием специалистов из зоопарков Евразии. Также в сентябре пройдет ФуксФест к 250-летию основателя зооботсада Карла Фукса с мастер-классами, лекторием и экскурсиями.
За первое полугодие 2026 года в зооботсаду родились 59 детенышей: у даманов Брюса, антилоп нильский личи, зебр Чапмана, кошачьих лемуров, соколов-балобанов, канадских казарок и огарей. Особо отмечена работа по возврату в дикую природу краснокнижных соколов-балобанов: вылупились 18 птенцов, 11 уже выпущены с GPS-трекерами. Также осваиваются амурские тигры Басур и Саяна, спасенные в Хабаровском крае.
Ботанический отдел собрал семена почти 200 видов растений, ведет обмен с ботсадами от Сочи до Сахалина. Из черенков выращено 28 новых растений. За полугодие зооботсад принял 270 тыс. гостей. В коллекции — 143 вида животных и 1136 видов и культиваров растений, многие занесены в Красные книги.