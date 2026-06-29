Биологи улучшили способность нейросетей определять структуру гибкой части белков

«Белки представляют собой очень динамичные молекулы. Появление у нас возможности моделировать этот динамизм при помощи системы AlphaFold и специальных экспериментов позволит нам раскрыть роль этих движений в осуществлении белками их ключевых функций. Мы надеемся, что это позволит нам получить ответы на вопросы, к которым не могли подступиться наши коллеги-кристаллографы», — заявил профессор ISTA Алекс Бронштейн, чьи слова приводит пресс-служба института.