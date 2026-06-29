На дорогах Воронежской области организовали практику для учащихся техникума

«Студентов мы стараемся брать на разные объекты, чтобы они учились навыкам дорожного дела, его тонкостям. Моя задача как наставника — показать, как можно грамотно организовать процесс ремонта и что на дороге делать нельзя. Сейчас мы проводим ремонтные работы на дороге Поворино — Пески — Байчурово, где выполняется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с применением ЩМА-16», — прокомментировал прораб компании «Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление», наставник студентов на дорожных объектах Сергей Сумин.