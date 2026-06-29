На дорогах Воронежской области организовали практику для учащихся техникума

Летняя производственная практика для учащихся Борисоглебского дорожного техникума проходит на автодорогах Воронежской области, которые ремонтируются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Студенты начали практику на участке трассы Поворино — Пески — Байчурово в Поворинском районе. Этот отрезок очень востребован у местных жителей: они ежедневно совершают поездки по дороге. Кроме того, трасса является удобным направлением на юг.
На участке обновляют дорожное покрытие, проверяют качество основания проезжей части. Все эти процессы студенты изучают на практике.
«Студентов мы стараемся брать на разные объекты, чтобы они учились навыкам дорожного дела, его тонкостям. Моя задача как наставника — показать, как можно грамотно организовать процесс ремонта и что на дороге делать нельзя. Сейчас мы проводим ремонтные работы на дороге Поворино — Пески — Байчурово, где выполняется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с применением ЩМА-16», — прокомментировал прораб компании «Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление», наставник студентов на дорожных объектах Сергей Сумин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.