В Орловской области обсуждают запрет на продажу бензина жителям других регионов

По мнению главы региона, ажиотажный спрос связан, в первую очередь, не с непосредственным ударом по НПЗ и нарушением логических цепочек, а с соответствующей информационной кампанией. По его словам, в Орловской области сформирован достаточный запас топлива. Кроме того, увеличена суточная норма поставок с 200 до 250 т на регион.