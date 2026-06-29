В Белгороде подвели итоги межвузовского акселератора «Хоумнет»

«В этом году мы запустили уже более усовершенствованный формат акселерационных программ — формируем команды из студентов различных направлений обучения, так называемые кросс-команды, которые компетентностно дополняют друг друга. Также мы выстроили в университете полноценную экосистему поддержки студенческого предпринимательства: от тренингов предпринимательских компетенций до постакселерационного сопровождения», — отметила руководитель акселератора Яна Тарасова.