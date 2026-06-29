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В Белгороде подвели итоги межвузовского акселератора «Хоумнет»

Его участниками стали более 70 студенческих команд из разных регионов.

Финальный этап межвузовского акселератора «Хоумнет» прошел в Белгородском государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова (БГТУ). Программа была организована в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в учебном заведении.

Участниками трехмесячного акселератора стали более 70 студенческих команд из различных регионов России. В ходе программы они изучили основы технологического предпринимательства, прошли путь от разработки бизнес-идеи до защиты проектов, а также получили возможность консультироваться на производственных площадках индустриальных партнеров.

В финал прошли проекты 10 лучших команд, направленные на развитие высокотехнологичной экосистемы комфортной и безопасной жизнедеятельности человека. Среди них — интеллектуальные системы, технологии переработки автомобильных шин, самосветящиеся бетонные элементы, система бесперебойного электропитания дрона, полигоны виртуальной реальности, решения на основе искусственного интеллекта для проектирования и переработки отходов древесины.

«В этом году мы запустили уже более усовершенствованный формат акселерационных программ — формируем команды из студентов различных направлений обучения, так называемые кросс-команды, которые компетентностно дополняют друг друга. Также мы выстроили в университете полноценную экосистему поддержки студенческого предпринимательства: от тренингов предпринимательских компетенций до постакселерационного сопровождения», — отметила руководитель акселератора Яна Тарасова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.