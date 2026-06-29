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119 пьяных водителей задержали в Красноярском крае за выходные

Семеро из них не имели прав вообще.

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД отстранили от управления 119 нетрезвых автолюбителей в Красноярском крае. Семеро из них не имели прав вообще. На всех нарушителей составлены административные протоколы.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, девять человек уже попадались за пьяную езду ранее — теперь им грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Первое нарушение обойдётся в штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. За повторное — уже уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали, что 18-летний красноярец может лишиться машины за повторную пьяную езду.