В Красноярском крае за выходные поймали 119 нетрезвых водителей

Среди задержанных семеро сели за руль без водительского удостоверения. В отношении нарушителей сотрудники ДПС составили административные материалы. Еще девять водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовное преследование по статье о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.