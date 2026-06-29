В Красноярском крае за выходные поймали 119 нетрезвых водителей

В Красноярском крае за минувшие выходные автоинспекторы задержали 119 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Среди задержанных семеро сели за руль без водительского удостоверения. В отношении нарушителей сотрудники ДПС составили административные материалы. Еще девять водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовное преследование по статье о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.
В МВД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тыс. рублей и лишение права управления на срок до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.