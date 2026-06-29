Во Владимирской области стартовала акция «Молодежь берет ночную смену»

Владимирская область присоединилась к акции «Молодежь берет ночную смену», которая проходит по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве молодежной политики региона.
Благодаря акции молодые люди могут на несколько часов погрузиться в работу тех, кто трудится в ночную смену: сотрудников скорой помощи, пожарных частей, социальных служб и других важных организаций. Участники получают возможность стать частью работы круглосуточных служб, увидеть их деятельность изнутри и ближе познакомиться с различными профессиями.
«Вместо теории — реальная практика: работа в команде, новые навыки и понимание того, как устроены процессы в социальных и экстренных службах. Для многих этот опыт становится важным шагом в выборе будущей профессии и помогает по-новому взглянуть на труд людей, которые ежедневно помогают обществу», — отметили в Министерстве молодежной политики Владимирской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.